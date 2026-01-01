Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2
25 Min.Ab 12

Nach der schockierenden Testamentseröffnung schäumen die Emotionen bei allen Beteiligten über. Melissa versucht, ihr bisher geordnetes Leben neu zu sortieren und ahnt nicht, welch intrigante Gegenspieler insgeheim gegen sie vorgehen.

