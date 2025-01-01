Alles oder Nichts
Folge 7: Melissas Angebot an die Erben
24 Min.Ab 6
Melissa sucht nach einer Lösung, dem Erbschaftsanspruch der neu hinzugewonnenen Familienmitglieder gerecht zu werden . Aber damit nicht genug: Die Forderungen des Erpressers setzen ihr zu ... Ob sie der Belastung standhält?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions