Alles oder Nichts
Folge 13: Klare Fronten
25 Min.Ab 12
In ihrer Verzweiflung überlegt Jenni hin und her, ob sie auf ein verlockendes Angebot von Olaf eingehen soll oder nicht. Auch Daniel hadert mit sich und versucht mit allen Mitteln, die Beziehung zu Melissa zu retten. Jascha hingegen übernimmt für sein Verhalten keine Verantwortung.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© SAT.1 emotions