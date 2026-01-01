Alles oder Nichts
Folge 4: Wer führt die Brock-AG?
25 Min.Ab 6
Axels Botschaft bestärkt Melissa darin, das Millionenerbe anzutreten und die gesamte Erbengemeinschaft zu vereinen. Daher lädt sie die neuen Familienmitglieder zur anstehenden Beerdigung ein. Doch nicht alle können sich mit diesen neuen Verhältnissen arrangieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions