Alles oder Nichts
Folge 14: Aufgeben gilt nicht
24 Min.Ab 12
Rocko versucht weiterhin mit allen Mitteln an Geld zu kommen und schlägt sich für ein kleines Vermögen auf Olafs Seite. Melissa entpuppt sich als Löwenmama und stärkt ihrem missratenen Sohn in jeglichen Belangen den Rücken.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© SAT.1 emotions