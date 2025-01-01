Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 50
Folge 50: Blut ist dicker als Wasser

24 Min.Ab 12

Anja denkt über ihre Zukunft nach und beschließt wieder ihrem Traum, als Tänzerin zu arbeiten, nachzugehen. Jascha behauptet vor Melissa, dass Daniel ihn betrunken angegriffen hat. Wem wird Melissa glauben? Henning stellt unterdessen Tarek zur Rede und erfährt dabei etwas, was seine Beziehung zu Jenni auf die Probe stellt ...

