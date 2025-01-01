Alles oder Nichts
Folge 94: Episode 94
24 Min.Ab 6
Für Daniel steigt die Hoffnung, Melissa wieder näherzukommen: Er muss ihr nur von den gemeinsamen Machenschaften von Max und Boris berichten. Doch das ist gar nicht so einfach. Als sich ihm dann überraschend eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme bietet, droht die Situation zu eskalieren. Anja und Rocko überlegen unterdessen, welche Optionen ihnen bleiben, um doch noch Eltern zu werden.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions