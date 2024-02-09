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Alles Opernball

Alles Opernball 2024

ORF1Staffel 1Folge 1vom 09.02.2024
Alles Opernball 2024

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Alles Opernball

Folge 1: Alles Opernball 2024

47 Min.Folge vom 09.02.2024

Lilian Klebow zeigte, wie die Ballgäste 2024 gefeiert haben, welche Prominenten diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans. Bildquelle: ROLAND SCHLAGER / APA / picturedesk.com

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