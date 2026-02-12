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Alles Opernball

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ORF1Staffel 1Folge 4vom 12.02.2026
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Folge 4: Alles Opernball

45 Min.Folge vom 12.02.2026

Glitzer, Glamour und eine rauschende Ballnacht: Lilian Klebow zeigt, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und blickt von den Star-Logen bis in die verstecktesten Ecken. Inhalt: Extravaganteste Auftritte, außergewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster einer rauschenden Nacht. Am Tag nach dem Wiener Opernball zeigt Lilian Klebow, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Bildquelle: ORF/ORF/Roman Zach-Kiesling

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