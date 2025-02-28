Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles Opernball

Alles Opernball 2025

ORF1Staffel 1Folge 3vom 28.02.2025
Alles Opernball 2025

Alles Opernball 2025Jetzt kostenlos streamen

Alles Opernball

Folge 3: Alles Opernball 2025

46 Min.Folge vom 28.02.2025

Lilian Klebow schaute sich an, wie die prominenten Gäste wirklich gefeiert haben und was sich in den gut besuchten Gängen, geschmückten Räumlichkeiten und hochkarätige besetzten Logen der Wiener Staatsoper alles ereignet hat. Eine ausführliche Reportage von den schrägsten Auftritten, den schrillsten Outfits und den besten Sagern am Ball der Bälle. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer, Starpix / A. Tuma, Andreas Tischler / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles Opernball
ORF1
Alles Opernball

Alles Opernball

Alle 1 Staffeln und Folgen