Folge 3: Alles Opernball 2025
46 Min.Folge vom 28.02.2025
Lilian Klebow schaute sich an, wie die prominenten Gäste wirklich gefeiert haben und was sich in den gut besuchten Gängen, geschmückten Räumlichkeiten und hochkarätige besetzten Logen der Wiener Staatsoper alles ereignet hat. Eine ausführliche Reportage von den schrägsten Auftritten, den schrillsten Outfits und den besten Sagern am Ball der Bälle. Bildquelle: ORF/Thomas Ramstorfer, Starpix / A. Tuma, Andreas Tischler / picturedesk.com
