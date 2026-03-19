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Am Schauplatz Gericht

Schauplatz Gericht: Lug und Trug

ORF2Staffel 1Folge 26vom 19.03.2026
Schauplatz Gericht: Lug und Trug

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Am Schauplatz Gericht

Folge 26: Schauplatz Gericht: Lug und Trug

50 Min.Folge vom 19.03.2026

Mehrere Kunden, Vermieter und Partner eines ehemaligen Kitzbüheler Möbelgeschäfts wurden um hohe Summen betrogen: Möbel wurden bezahlt, aber nie geliefert, Vermögen soll versteckt worden sein. Gegen die Beteiligten wird wegen betrügerischer Krida ermittelt. Ein ähnlicher Fall betrifft einen Wiener Autohändler, der Verkaufserlöse nicht auszahlte und trotz Konkurs weiter Luxuswagen verkauft. Die Opfer hoffen trotz der schwierigen Lage weiterhin auf Entschädigung, doch die Ermittlungen gestalten sich langwierig und komplex.

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