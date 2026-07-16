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Am Schauplatz Gericht

Schauplatz Gericht

ORF2Staffel 1Folge 28vom 16.07.2026
Schauplatz Gericht

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Am Schauplatz Gericht

Folge 28: Schauplatz Gericht

52 Min.Folge vom 16.07.2026

Der rätselhafte Millionenkonkurs eines prominenten Spielerberaters und ein Gerichtsprozess nach einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung in Lech werfen viele Fragen auf. Die Reportagen gehen den Hintergründen nach und zeigen, wie die Justiz nach Antworten sucht. Bildquelle: ORF

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