Am Schauplatz Gericht
Folge 28: Schauplatz Gericht
52 Min.Folge vom 16.07.2026
Der rätselhafte Millionenkonkurs eines prominenten Spielerberaters und ein Gerichtsprozess nach einer tödlichen Kohlenmonoxid-Vergiftung in Lech werfen viele Fragen auf. Die Reportagen gehen den Hintergründen nach und zeigen, wie die Justiz nach Antworten sucht. Bildquelle: ORF
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