Am Schauplatz
Folge vom 07.01.2026: Am Schauplatz: Kommissar DNA
Folge vom 07.01.2026
Unsichtbare Spuren liefern oft die entscheidenden Hinweise auf Täterinnen und Täter sowie Tathergänge. Moderne Forensik zeigt, wie Wissenschaft Kriminalfälle aufklärt – von DNA bis KI. Inhalt: Moderne Kriminalfälle werden längst nicht mehr nur durch Ermittlungsarbeit gelöst, sondern mithilfe wissenschaftlicher Präzision. Molekularbiologie, Gerichtsmedizin und Spezialgebiete wie die Pollenanalyse liefern entscheidende Beweise – allen voran DNA-Spuren, die seit den 1990er-Jahren eine zentrale Rolle vor Gericht spielen. Die Doku zeigt, wie diese Methoden funktionieren und wie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz die Forensik verändern. Bildquelle: ORF
