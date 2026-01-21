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Am Schauplatz

Am Schauplatz: Kampf ums Krankenhaus

ORF2Folge vom 21.01.2026
Am Schauplatz: Kampf ums Krankenhaus

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Am Schauplatz

Folge vom 21.01.2026: Am Schauplatz: Kampf ums Krankenhaus

50 Min.Folge vom 21.01.2026

Reformen im Gesundheitssystem treffen ländliche Regionen hart: Ärzte nehmen keine Patienten mehr, Hausärzte fehlen, Krankenhäuser sollen schließen – Ängste und Wut bei Betroffenen steigen. Inhalt: Viele Bürgerinnen und Bürger kämpfen für den Erhalt ihrer Spitäler – aus Angst vor längeren Wegen und verspäteter Hilfe im Notfall. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen, die Stimmung wird zunehmend wütend und aufgeheizt. Gleichzeitig sagen Expertinnen und Experten: Um das überlastete Gesundheitssystem zu entlasten, müsse man Leistungen bündeln. Doch die Angst um die Versorgung vor Ort lässt bei vielen Misstrauen und Widerstand wachsen.

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