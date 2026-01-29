Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Am Schauplatz

Am Schauplatz: Bauruine statt Luxusresort

ORF2Folge vom 29.01.2026
Am Schauplatz: Bauruine statt Luxusresort

Am Schauplatz: Bauruine statt LuxusresortJetzt kostenlos streamen

Am Schauplatz

Folge vom 29.01.2026: Am Schauplatz: Bauruine statt Luxusresort

49 Min.Folge vom 29.01.2026

Luxus-Chalets, große Versprechen, stille Baustellen: In Österreichs schönsten Regionen boomten jahrelang Immobilienprojekte für Investoren. Jetzt kippt der Markt – Baukräne stehen still, Projekte bleiben unvollendet. Inhalt: An den schönsten Orten Österreichs sind in den vergangenen Jahren unzählige Chaletdörfer und Apartmentresorts aus dem Boden geschossen. Immobilien galten als sichere Wertanlage – und Österreich war bei heimischen wie internationalen Investoren begehrt. In manchen Alpentälern und an beliebten Seen leben heute bereits mehr Zweitwohnsitzbesitzer als Einheimische. Quer durchs Land regte sich Widerstand gegen immer neue Luxusprojekte, Protestbewegungen entstanden, einige Bundesländer verschärften ihre Gesetze. Doch mit der anhaltenden Krise am Immobilienmarkt ist die Lage gekippt: Steigende Baukosten, hohe Zinsen und fehlende Investoren bringen immer mehr Projektentwickler in Bedrängnis. Baustellen stehen still, Arbeiten werden unterbrochen. Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen