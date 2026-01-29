Am Schauplatz: Bauruine statt LuxusresortJetzt kostenlos streamen
Am Schauplatz
Folge vom 29.01.2026: Am Schauplatz: Bauruine statt Luxusresort
Luxus-Chalets, große Versprechen, stille Baustellen: In Österreichs schönsten Regionen boomten jahrelang Immobilienprojekte für Investoren. Jetzt kippt der Markt – Baukräne stehen still, Projekte bleiben unvollendet. Inhalt: An den schönsten Orten Österreichs sind in den vergangenen Jahren unzählige Chaletdörfer und Apartmentresorts aus dem Boden geschossen. Immobilien galten als sichere Wertanlage – und Österreich war bei heimischen wie internationalen Investoren begehrt. In manchen Alpentälern und an beliebten Seen leben heute bereits mehr Zweitwohnsitzbesitzer als Einheimische. Quer durchs Land regte sich Widerstand gegen immer neue Luxusprojekte, Protestbewegungen entstanden, einige Bundesländer verschärften ihre Gesetze. Doch mit der anhaltenden Krise am Immobilienmarkt ist die Lage gekippt: Steigende Baukosten, hohe Zinsen und fehlende Investoren bringen immer mehr Projektentwickler in Bedrängnis. Baustellen stehen still, Arbeiten werden unterbrochen. Bildquelle: ORF