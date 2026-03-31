American Monster
Folge vom 31.03.2026: Das Ende einer Jugendliebe
44 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Adrienne und Jamie Magee sind seit Teenagerzeiten ein Paar. Sie heiraten früh, bekommen drei Kinder und bauen sich im ländlichen Louisiana ein scheinbar glückliches Familienleben auf. Doch mit den Jahren verändern Schmerzmittel und Alkohol den einst liebevollen Ehemann. Streit und Drohungen nehmen zu, bis Adrienne den Mut fasst, sich zu trennen und ihr Leben neu zu ordnen. Als sie endgültig Abstand sucht, eskaliert die Situation: Aus verletztem Stolz wird mörderische Wut. Eine schockierende Tat zerstört die Familie – und die Kinder müssen erkennen, dass die tödliche Gefahr aus den eigenen Reihen kam.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.