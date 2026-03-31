Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
American Monster

Das Ende einer Jugendliebe

TLCFolge vom 31.03.2026
Das Ende einer Jugendliebe

Das Ende einer JugendliebeJetzt kostenlos streamen

American Monster

Folge vom 31.03.2026: Das Ende einer Jugendliebe

44 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Adrienne und Jamie Magee sind seit Teenagerzeiten ein Paar. Sie heiraten früh, bekommen drei Kinder und bauen sich im ländlichen Louisiana ein scheinbar glückliches Familienleben auf. Doch mit den Jahren verändern Schmerzmittel und Alkohol den einst liebevollen Ehemann. Streit und Drohungen nehmen zu, bis Adrienne den Mut fasst, sich zu trennen und ihr Leben neu zu ordnen. Als sie endgültig Abstand sucht, eskaliert die Situation: Aus verletztem Stolz wird mörderische Wut. Eine schockierende Tat zerstört die Familie – und die Kinder müssen erkennen, dass die tödliche Gefahr aus den eigenen Reihen kam.

Alle verfügbaren Folgen