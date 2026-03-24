American Monster
Folge vom 24.03.2026: Ein fast perfektes Alibi
44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Das Leben der jungen Lehrerin Simeonette Mapes scheint perfekt: Sie heiratet ihre Jugendliebe Jonathan, beide arbeiten an derselben Schule und gelten als Traumpaar. Doch hinter der harmonischen Fassade verbergen sich Lügen, Schulden und ein geheimes Doppelleben. Als Sissy eines Tages tot in ihrem Haus aufgefunden wird, behauptet Jonathan, dass ein Einbruch eskaliert sei und präsentiert der Polizei ein scheinbar wasserdichtes Alibi mit genau dokumentierten Wegen, Nachrichten und Terminen. Doch die Ermittler werden misstrauisch und stoßen bei ihrer Recherche auf eine schier unglaubliche Geschichte.
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Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.