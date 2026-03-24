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American Monster

Ein fast perfektes Alibi

TLCFolge vom 24.03.2026
Ein fast perfektes Alibi

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American Monster

Folge vom 24.03.2026: Ein fast perfektes Alibi

44 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Das Leben der jungen Lehrerin Simeonette Mapes scheint perfekt: Sie heiratet ihre Jugendliebe Jonathan, beide arbeiten an derselben Schule und gelten als Traumpaar. Doch hinter der harmonischen Fassade verbergen sich Lügen, Schulden und ein geheimes Doppelleben. Als Sissy eines Tages tot in ihrem Haus aufgefunden wird, behauptet Jonathan, dass ein Einbruch eskaliert sei und präsentiert der Polizei ein scheinbar wasserdichtes Alibi mit genau dokumentierten Wegen, Nachrichten und Terminen. Doch die Ermittler werden misstrauisch und stoßen bei ihrer Recherche auf eine schier unglaubliche Geschichte.

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