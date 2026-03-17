American Monster
Folge vom 17.03.2026: Das gemeinsame Hobby
44 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Lindsey scheint ihr Glück gefunden zu haben. Mit Ehemann Jason teilt sie die Begeisterung für Fitness und Kampfsport, gemeinsames Training im Studio schweißen das Paar zusammen und geben Lindsey neues Selbstbewusstsein. Sie verliert Gewicht, wird stärker und findet zu sich selbst. Doch während die junge Frau im Sport ihre Erfüllung findet, zieht Jason sich zurück. Aus dem einst verbindenden Hobby entsteht ein Ungleichgewicht, das Misstrauen und Eifersucht schürt. Als Lindsey beginnt, ihren eigenen Weg zu gehen, wird aus gemeinsamer Leidenschaft ein gefährlicher Auslöser – mit mörderischen Folgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Biografie, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.