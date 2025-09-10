Nadine: Glücklich gelandet in EcuadorJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Nadine: Glücklich gelandet in Ecuador
45 Min.Ab 12
In Bangkok lädt Aor Online-Flirt Matthias und dessen Kumpel Kevin zu einem Streifzug durch die Stadt ein. In Tansania rauschen Claudia und Rolence in einen ersten Streit. Es geht ums Geld - den Rolence verdient im Monat, was Claudia in fünf Minuten ausgibt. Dafür gelangt Nadine endlich ans Ziel: Sie landet in Ecuador - und in den Armen ihres Online-Schwarms Daniel.
