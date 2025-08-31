Fremdes Essen, fremde Frauen: Erste Dates in ThailandJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 3: Fremdes Essen, fremde Frauen: Erste Dates in Thailand
44 Min.Folge vom 31.08.2025Ab 12
In Tansania genießen Claudia und Rolence nach einer schönen gemeinsamen Nacht einen Tag am Strand. Die deutschen Langzeit-Singles Kevin und Matthias wollen ihren Beziehungsstatus in Thailand ändern. Zum Eingewöhnen gönnen sie sich ein Dinner-Doppeldate mit ihren Internet-Flirts Yumii und Aor. In Kenia stellen Sabine und Eugene bei einem Kochkurs alle Sinne auf scharf.
