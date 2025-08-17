Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sieben Deutsche suchen ihr Liebesglück am anderen Ende der Welt

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 17.08.2025
Folge 1: Sieben Deutsche suchen ihr Liebesglück am anderen Ende der Welt

45 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Vom Schwarzwald nach Thailand. Von Hannover nach Tansania. Vom Schwabenland nach Ecuador. Die Doku-Reihe zeigt die besonderen Liebesgeschichten von Silvia (56, Königsbach-Stein / Baden-Württemberg), Kevin (36, Iffezheim / Baden-Württemberg), Nadine (36, Löchgau / Baden-Württemberg), Claudia (37, Hannover / Niedersachsen), Matthias (49, Horburg / Niedersachsen), Sabine (62, Neu-Ulm / Bayern) und Tina (44, Köln / Nordrhein-Westfalen).

SAT.1
