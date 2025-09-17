Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amore unter Palmen Deutschland

Versuch's mal mit Romantik

SAT.1Staffel 1Folge 10
Versuch's mal mit Romantik

Versuch's mal mit RomantikJetzt kostenlos streamen

Amore unter Palmen Deutschland

Folge 10: Versuch's mal mit Romantik

45 Min.Ab 12

In Thailand lassen Kevin und Yumii den Tag in einer Strandbar ausklingen. Bei einer nächtlichen Feuershow fliegen die Funken - genug, um auch die Gefühle der beiden anzuheizen? Auch in Gambia setzen Silvia und Sam auf Romantik. Ein Dinner ohne Familie fühlt sich beinahe "magisch" an. In Sansibar überrascht Rolence seine Claudia mit einem ganz besonderen Date. Wird seine Überraschung wie geplant ankommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Amore unter Palmen Deutschland
SAT.1
Amore unter Palmen Deutschland

Amore unter Palmen Deutschland

Alle 1 Staffeln und Folgen