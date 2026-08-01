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Amore unter Palmen Deutschland

Zurück im Paradies: Eine zweite Chance für die Liebe

JoynStaffel 2Folge 1vom 11.08.2026
Zurück im Paradies: Eine zweite Chance für die Liebe

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Folge 1: Zurück im Paradies: Eine zweite Chance für die Liebe

44 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Für vier romantische Liebes-Abenteurer beginnt eine Reise voller Hoffnung, Nervosität und großer Gefühle. Neu dabei ist Nina aus Berlin. Die alterslose "Golden Single-Lady" will in Mexiko ihren Online-Flirt Carmelo endlich persönlich treffen. Nordlicht Matthias (50) wagt einen zweiten Versuch in Thailand - heuer mit Singlemom Nat. Auch Kevin (37) reist mit Kumpel Max nach Phuket, um Kitty besser kennenlernen. Und Claudia (38) will ihren Rolence doch schon heiraten!

Weitere Folgen in Staffel 2

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