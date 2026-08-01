Kevin will mit Kitty hoch hinaus: Ist er diesmal mutig genug?Jetzt ohne Werbung streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 5: Kevin will mit Kitty hoch hinaus: Ist er diesmal mutig genug?
44 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Claudia (38) heiratet in Tansania standesamtlich. Doch statt Traum in Weiß erlebt sie einen Albtraum nach dem anderen. Kevin (37) muss in Thailand hoch hinaus: Gemeinsam mit Kitty wagt er einen Skywalk durch den Dschungel Phukets. Nadine (37) und Daniel kommen sich zwar im Jacuzzi körperlich näher, doch emotional scheint der Funke endgültig zu erlöschen. Und auch bei Nina und Carmelo läuft nicht alles rund ...
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen Deutschland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokudrama
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn