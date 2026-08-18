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Amore unter Palmen Deutschland

Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaft

JoynStaffel 2Folge 3vom 18.08.2026
Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaft

Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaftJetzt kostenlos streamen

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Folge 3: Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaft

46 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Nina ist in Mexiko angekommen und trifft dort erstmals auf Carmelo. Kann er ihre Erwartungen erfüllen? Bei Matthias (50) läuft es überraschend entspannt: Bei einer Massage von Nat kommt es zu einem körpernahen Kennenlernen. In Tansania verbringen Claudia (38) und Rolence ihren ersten gemeinsamen Morgen und bereiten sich auf die Hochzeit vor. Und in Kolumbien trifft Nadine (37) auf Ex Daniel. Doch das Wiedersehen verläuft anders als gedacht ...

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