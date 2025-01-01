Amore unter Palmen
Folge 1: Harry sucht First Lady
54 Min.Ab 12
Harry schmiedet große Pläne und will sein Leben verändern. Der Österreicher hat vor, Bundespräsident zu werden und möchte die passende First Lady an seiner Seite wissen. Eine interessante Dame hat er bereits kennengelernt - die Filipina Flexi. Ob er sie bald besuchen wird? Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten von Uschi und ihrer großen Flamme im Senegal ...
