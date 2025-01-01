Amore unter Palmen
Folge 3: Lydias 600 Küsse
48 Min.Ab 12
Markel hat vor, seinen Freunden auf Jamaika Lydia vorzustellen. Sie überschüttet ihn mit Küssen, ihn scheint das etwas zu überfordern. Harry schwebt auf Wolke sieben. Er denkt nur noch an Flexi und versucht, ihr seine Muttersprache beizubringen. Charly erwartet unterdessen in Thailand sein erstes Treffen mit Natta. Er hat für sie tief in die Tasche gegriffen und ein Gastgeschenk besorgt. Doch kaum steht das Rendezvous an, kann er Natta plötzlich nicht mehr erreichen ...
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
