Auf der Suche nach StoneJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 1: Auf der Suche nach Stone
48 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Österreichs mutigste Singles wagen sich in eine neue Staffel "Amore unter Palmen". Manuela sucht in Gambia nach ihrem verschwundenen Verlobten Stone, während ihr Bruder Christian Betrug wittert. Sara hofft auf Sansibar auf die große Liebe mit Eizack. Die Niederösterreicherin Manuela trifft in Jamaika auf Winston, ihren Online-Schwarm. Und Christian reist auf die Philippinen, um seine Internetliebe Marcel und deren zwei Kinder kennenzulernen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV