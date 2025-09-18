Amore unter Palmen
Folge 6: Diagnose: Malaria
48 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
In Gambia kämpft die große Liebe von Rastaqueen Manuela mit den Auswirkungen einer Malaria-Erkrankung. Die 49-jährige Oberösterreicherin Elisabeth schwebt in Kenia hingegen im siebten Himmel: Ihre Traumhochzeit scheint zum Greifen nah. Auf Jamaika ist nach dem Sturm die Sonne zurückgekehrt. Manuela und Winston feiern ihre Versöhnung und machen den nächsten großen Schritt: Sie besucht seine Familie.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV