Amore unter Palmen
Folge 10: Überraschung in Tansania
52 Min.Ab 12
In Kenia ist der große Tag endlich gekommen: Elisabeth und Bernard feiern ihre traditionelle Trauung. Auch in Tansania wird es spannend, denn Joseph überrascht seine Silvia mit einem Heiratsantrag am Strand. Wird sie endlich "Ja" sagen? Auf Sansibar steht Saras Beziehung zu Eizack auf dem Prüfstand, als er sein wahres Alter und seine einfachen Lebensumstände offenbart. Kann ihre Liebe die Unterschiede dennoch überwinden?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV