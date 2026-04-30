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Amore unter Palmen

Hochzeit im Snooze-Modus

ATVStaffel 8Folge 6vom 30.04.2026
Hochzeit im Snooze-Modus

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Amore unter Palmen

Folge 6: Hochzeit im Snooze-Modus

51 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Auch in der sechsten Folge von „Amore unter Palmen“ wird es wieder exotisch, emotional und explosiv. Während die einen bereits zielstrebig Richtung Happy End steuern, brennen bei anderen existenzielle Fragen auf der Zunge. Wer erlebt sein persönliches Paradies und für wen wird die ferne Liebe zum Albtraum?

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