Amore unter Palmen
Folge 1: Amore am Stephansplatz
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Bettina (57) wagt den großen Sprung ins Ungewisse – und zwar nach Uganda. Ihr Ziel: Denis, 30 Jahre jung und damit satte 27 Jahre jünger als die IT-affine Salzburgerin. Für die 53-jährige Rastaqueen Manuela aus Wien geht es zurück nach Gambia – zu ihrem Lover Sanna. Auch die Niederösterreicherin Manuela ist wieder dabei: Nach gescheiterten Beziehungen mit Rolence und Winston wagt die lebensfrohe Österreicherin einen neuen Anlauf. Und es gibt ein Wiedersehen mit Uschi und Oumzy.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: ATV & © Season 1: Kabel Eins