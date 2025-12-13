Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 12vom 13.12.2025
Folge 12: Andi & Alex

24 Min.Folge vom 13.12.2025

Andi und Alex servieren kurz vor den Feiertagen zwei weihnachtlich inspirierte Gerichte – gewohnt mit Charme und Wiener Schmäh. Auf dem Menü stehen ein Kabeljaustrudel mit Zimtbröseln sowie zweierlei Zillertaler Krapfen, perfekt für festliche Genussmomente. Bildquelle: ORF/Interspot Film

