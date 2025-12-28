Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Andi & Alex

Andi & Alex

ORF2Staffel 1Folge 13vom 28.12.2025
Andi & Alex

Andi & AlexJetzt kostenlos streamen

Andi & Alex

Folge 13: Andi & Alex

25 Min.Folge vom 28.12.2025

Andi und Alex lassen sich in dieser Ausgabe vom Jahreswechsel inspirieren und bereiten zwei Gerichte passend für Silvester zu. Die Weinbegleitung kommt von Winzer Richard Zahel. Diesmal gibt's: Gebackenes Champagner-Risotto & Chateau Briand mit Café de Paris Butter und Kartoffelrösti

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Andi & Alex
ORF2
Andi & Alex

Andi & Alex

Alle 1 Staffeln und Folgen