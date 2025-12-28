Andi & Alex
Folge 13: Andi & Alex
25 Min.Folge vom 28.12.2025
Andi und Alex lassen sich in dieser Ausgabe vom Jahreswechsel inspirieren und bereiten zwei Gerichte passend für Silvester zu. Die Weinbegleitung kommt von Winzer Richard Zahel. Diesmal gibt's: Gebackenes Champagner-Risotto & Chateau Briand mit Café de Paris Butter und Kartoffelrösti
