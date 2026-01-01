Andy & Ben eat the World
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Andy & Ben eat the World
Die beiden australischen Freunde Andy und Ben begeben sich auf kulinarische Reisen nach Mexiko, Spanien und Portugal. Vor allem die südländische Lebensart hat es ihnen angetan, die sie nun als Inspiration in die australische Küche einfließen lassen wollen. Die Anregungen holen sich die beiden Köche auf Wochenmärkten, an Street-Food-Ständen und in Nobelrestaurants.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Projucer
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs