Folge 2

35 Min.Ab 12

Jan Peifer ist nicht nur Gründer und Vorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros, sondern auch einer der bekanntesten Tierrechtsaktivsten Deutschlands. Er erzählt von den Anfängen seines Engagements und gibt Einblick in ein Leben, das von ständigen Anfeindungen und Klageversuchen seitens der Tierhaltungsindustrie geprägt ist. Mithilfe von Videomaterial deckt er regelmäßig gesetzeswidrige Missstände in Tierhaltungsbetrieben auf und macht außerdem darauf aufmerksam, dass unser Fleischkonsum auch im Falle von gesetzeskonformer Tierzucht und -haltung mit viel Leid der Tiere verbunden ist.

