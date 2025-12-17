Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arme Millionäre Staffel 2

Arme Millionäre (4/8): Einmal Polen und zurück

ORF IIIStaffel 2Folge 4vom 17.12.2025
Arme Millionäre (4/8): Einmal Polen und zurück

Arme Millionäre Staffel 2

Folge 4: Arme Millionäre (4/8): Einmal Polen und zurück

47 Min.Folge vom 17.12.2025

Paul will sich an einer heruntergekommenen Pension beteiligen. Während er davon träumt, wieder ins Hotelgeschäft einzusteigen, ist Adina von der Idee gar nicht begeistert. Nach einem handfesten Ehekrach verkrümelt sich Paul beleidigt nach Polen, wo er einen Job in einer Sauerkrautfabrik ergattert. Adina macht sich inzwischen auf die Suche nach reicher Verwandtschaft, um eventuelle Erbschaften anzutreten. Markus Münzberger bietet Sarah Geld, wenn sie sich von seinem Sohn fernhält. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Oliver Schmitz Bildquelle: ORF/RTL

