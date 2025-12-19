Arme Millionäre (8/8): Alles verloren?Jetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre Staffel 2
Folge 8: Arme Millionäre (8/8): Alles verloren?
Familie Gabriel steht vor dem Ruin: Ihre Pension soll zwangsversteigert werden. Die einzige Hoffnung besteht darin, das Haus selbst zu erwerben. Lilo ist zwar mit Julian verlobt, doch in der Beziehung bleibt er weiterhin auffallend zurückhaltend. Adina nimmt eine Arbeit im Schlachthof an und gibt ihr letztes Geld aus, als sie dort ihrem ehemaligen Reitpferd begegnet und es freikauft. Paul versucht, seine Tochter Sarah mit Christoph Münzberger zu verkuppeln und legt dessen Vater dabei gleichzeitig Steine in den Weg. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Patzak Bildquelle: ORF/RTL
