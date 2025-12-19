Arme Millionäre (7/8): JobhoppingJetzt kostenlos streamen
Arme Millionäre Staffel 2
Folge 7: Arme Millionäre (7/8): Jobhopping
Von Geldeintreibern verfolgt, setzt sich Pauls Geschäftspartner in die Karibik ab und hinterlässt ihm einen Berg an Schulden. Adina beschließt, sich aus dem Hotelbetrieb zurückzuziehen und in die Pension zu gehen. Da es jedoch an Personal mangelt, stellt sie kurzerhand einen Obdachlosen als Reinigungskraft ein, mit der Folge, dass bald auch dessen Freunde das Hotel in Beschlag nehmen. Fritz soll nun als angeblich furchteinflößender Geldeintreiber für Ordnung sorgen und die ungebetenen Gäste vertreiben. Währenddessen finden Sarah und Christoph wieder zueinander, und die eifersüchtige Lilo überredet Luca, Julian auszuspionieren. Besetzung: Sky Du Mont (Paul Gabriel) Mavie Hörbiger (Lilo Gabriel) Andrea Sawatzki (Adina Gabriel) Maxi Warwel (Sarah Gabriel) Ludger Pistor (Fritz) Fritz Hammel (Markus Münzberger) Maria Bachmann (Alexandra Münzberger) Tobias van Dieken (Christoph Münzberger) Karoline Kunz (Franka Münzberger) Regie: Peter Patzak Bildquelle: ORF/RTL/
