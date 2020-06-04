Der Apfel fällt nicht weit …Jetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys - Ladies on tour
Folge vom 04.06.2020: Der Apfel fällt nicht weit …
45 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12
Der Arbeitstag beginnt vor Sonnenaufgang: Bevor sich Elisabeth Reiterer auf den Weg machen kann, werden in Tirol 33 Paletten Äpfel auf ihren Lkw geladen. „Lissy“ ist in dieser Folge auf kurvigen Bergstraßen unterwegs. Auf ihrer Tour hat sie mit Terminstress zu kämpfen. Christina Scheib darf derweil beim Truck Grand Prix am Nürburgring mit Racer Frank eine Runde auf der Rennstrecke drehen. Und bei Amy Blokker sitzt die Mama mit im Führerhaus. Mutter und Tochter nutzen die gemeinsame Zeit für Gespräche über Männer, denn Amy kann sich vor Avancen kaum retten.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.