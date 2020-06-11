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Asphalt-Cowboys - Ladies on tour

Asphaltfieber

DMAXFolge vom 11.06.2020
Asphaltfieber

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Asphalt-Cowboys - Ladies on tour

Folge vom 11.06.2020: Asphaltfieber

44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Moni sitzt viele Stunden am Tag auf dem Bock. Das ist ungesund - nicht nur für den Rücken. Als Ausgleich geht die Trucker-Lady deshalb vor der Arbeit mit Terrier „Aik“ joggen, um sich auszupowern. Danach steht ein ungewöhnlicher Auftrag auf der Agenda: Moni soll bei einem Bestattungsunternehmen 50 Särge abliefern. Wo ihre Berufskollegin schon ist, da will Janet Göring noch hin. Die 31-Jährige macht gerade ihren Lkw-Führerschein. Und Christina Scheib fährt nachts mit dem Kipper eine Autobahnbaustelle an. Dort wird Schutt und Straßenbelag abtransportiert.

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