Asphalt-Cowboys - Ladies on tour
Folge vom 11.06.2020: Asphaltfieber
44 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Moni sitzt viele Stunden am Tag auf dem Bock. Das ist ungesund - nicht nur für den Rücken. Als Ausgleich geht die Trucker-Lady deshalb vor der Arbeit mit Terrier „Aik“ joggen, um sich auszupowern. Danach steht ein ungewöhnlicher Auftrag auf der Agenda: Moni soll bei einem Bestattungsunternehmen 50 Särge abliefern. Wo ihre Berufskollegin schon ist, da will Janet Göring noch hin. Die 31-Jährige macht gerade ihren Lkw-Führerschein. Und Christina Scheib fährt nachts mit dem Kipper eine Autobahnbaustelle an. Dort wird Schutt und Straßenbelag abtransportiert.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.