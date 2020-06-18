Asphalt-Cowboys - Ladies on tour
Folge vom 18.06.2020: Jungfernfahrt
44 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Linda Mock posierte früher als Kalender-Model neben tonnenschweren Kraftfahrzeugen - jetzt wechselt sie ins Führerhaus. Schwiegervater „Daddy“ und Trucker-Mentor Siegfried bringen der jungen Lady bei, wie man einen Lkw lenkt. Monika Notter ist dagegen schon seit 20 Jahren auf Europas Fernstraßen unterwegs. In der Schwerlasttransport-Branche gibt es keinen „Frauenbonus“. Im Gegenteil: Auf ihren Touren machen der toughen Schwäbin uneinsichtige Pkw-Fahrer das Leben schwer. Und Stahlfahrerin Anne hat auf der Autobahn mit Staus und Terminstress zu kämpfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.