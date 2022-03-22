Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Aktuell Doku - SOS-Kinderseele

Folge 1vom 22.03.2022
50 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 6

Was passiert, wenn einer ganzen Generation die Chance auf eine unbeschwerte Kindheit geraubt wird? Mit den Augen von Kindern und Jugendlichen blickt diese TV-Dokumentation in die seelischen Abgründe der Pandemie.

