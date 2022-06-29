Abhängig und ausgeliefert - wann steht Österreich still?Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Abhängig und ausgeliefert - wann steht Österreich still?
Pandemie, Krieg und Energie-Krise führen uns schmerzlich vor Augen: von einer Selbständigkeit sind wir weit entfernt. Können wir uns im Ernstfall selbst versorgen und schaffen wir die Energiewende? Diesen Fragen geht ATV-Moderatorin Jenny Laimer in dieser spannenden Dokumentation nach.
Produktion:AT, 2022
