Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Aktuell-Dokumentation

Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?

ATVStaffel 1Folge 4vom 29.03.2023
Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?

Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?Jetzt kostenlos streamen

ATV Aktuell-Dokumentation

Folge 4: Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?

51 Min.Folge vom 29.03.2023

Wie muss das österreichische Gesundheitssystem wiederbelebt werden? Dieser Frage geht ATV-Aktuell Moderatorin Jenny Laimer gemeinsam mit Reporter Patrick Schwanzer nach und spricht mit Betroffenen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ATV Aktuell-Dokumentation
ATV
ATV Aktuell-Dokumentation

ATV Aktuell-Dokumentation

Alle 1 Staffeln und Folgen