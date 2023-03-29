Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?Jetzt kostenlos streamen
Folge 4: Land ohne Ärzte - Wie krank ist Österreichs Gesundheitssystem?
51 Min.Folge vom 29.03.2023
Wie muss das österreichische Gesundheitssystem wiederbelebt werden? Dieser Frage geht ATV-Aktuell Moderatorin Jenny Laimer gemeinsam mit Reporter Patrick Schwanzer nach und spricht mit Betroffenen.
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4