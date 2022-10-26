Angst vor dem Abgrund - Wenn das Leben nicht mehr leistbar istJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Angst vor dem Abgrund - Wenn das Leben nicht mehr leistbar ist
46 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 6
ATV zeigt die dramatischen Folgen der Teuerung auf die Gesellschaft. Moderatorin Jenny Laimer begleitet Betroffene bei ihrem täglichen Überlebenskampf.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4