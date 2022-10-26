Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Aktuell-Dokumentation

Angst vor dem Abgrund - Wenn das Leben nicht mehr leistbar ist

ATVStaffel 1Folge 3vom 26.10.2022
Folge 3: Angst vor dem Abgrund - Wenn das Leben nicht mehr leistbar ist

46 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 6

ATV zeigt die dramatischen Folgen der Teuerung auf die Gesellschaft. Moderatorin Jenny Laimer begleitet Betroffene bei ihrem täglichen Überlebenskampf.

