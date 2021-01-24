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ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Die letzten Bahnhofsbeisln

ATVFolge vom 24.01.2021
ATV Die Reportage - Die letzten Bahnhofsbeisln

ATV Die Reportage - Die letzten BahnhofsbeislnJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 24.01.2021: ATV Die Reportage - Die letzten Bahnhofsbeisln

51 Min.Folge vom 24.01.2021Ab 6

Früher waren sie an Haltestellen in Österreich nicht wegzudenken, heute sind sie eine aussterbende Institution: die Bahnhofsbeisln. "ATV-Die Reportage" zeigt ein paar der letzten klassischen Bahnhofgasthäuser des Landes, die noch nicht durch kommerzielle Gastroketten abgelöst worden sind.

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