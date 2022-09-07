ATV Die Reportage: DrecksjobsJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.09.2022: ATV Die Reportage: Drecksjobs
50 Min.Folge vom 07.09.2022Ab 6
Sie übernehmen Arbeiten, die einigen zuwider wären, und leisten einen großen Beitrag für die Gesellschaft: Kanalarbeiter, die sich hautnah mit dem stinkenden Abwasser der Bevölkerung auseinandersetzen und dafür sorgen, dass die Rohre frei bleiben. Entrümpelungsfirmen, die Messi-Haushalte aufräumen, die an eine Müllhalde erinnern. "ATV - Die Reportage" zeigt die dreckigsten Knochenjobs des Landes und begleitet die heldenhaften Menschen, die sie tagtäglich erledigen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 70, Season 76, Season 82, Season 94, Season 106, Season 109, Season 113, Season 138, Season 2019, Season 2023-2024, Season 2024, Season 2024: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1, Season 1, Season 4-5, Season 27, Season 38, Season 43, Season 46-47, Season 51, Season 70, Season 92, Season 94, Season 106, Season 109, Season 125, Season 138, Season 172, Season 224, Season 277, Season 288, Season 2024: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2024: ATV
Enthält Produktplatzierungen