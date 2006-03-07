ATV Die Reportage - Hotel ImperialJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 07.03.2006: ATV Die Reportage - Hotel Imperial
Folge vom 07.03.2006
Stolz darf Österreich derzeit von sich sagen: "Wir sind Präsident"! Die präsidialen Pflichten erstrecken sich jedoch nicht nur auf die hohe Politik, auch im Hotel Imperial muss vom Portier bis zum Koch mit doppeltem Einsatz gearbeitet werden. Die internationalen Gäste allerersten Rangs sollen sich in Österreich wohl fühlen. Den Angestellten des Traditionshotels darf kein Fehler in der Etikette passieren. Eine ATV Reportage über den Nervenkitzel der kleinen Leute in Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft.
Produktion:AT, 2005
