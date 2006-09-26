ATV Die Reportage - Dicke Kinder im FerienlagerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.09.2006: ATV Die Reportage - Dicke Kinder im Ferienlager
Folge vom 26.09.2006
Abspecken in den Ferien: Tausche Pommes und Cola gegen Wasser und Obst. Übergewichtige Kids im mühsamen Kampf gegen die raufgefutterten Kilos. "Blaade Sau, Bummerl, Dickerl" - ständig hören Verena, Manuel, Denise und Alexander solche Schimpfwörter in der Schule. Die Jugendlichen reagieren auf die Hänselungen mit Aggression, Wut und Verzweiflung. Und oft wird nach solchen Beleidigungen erst recht der Kühlschrank geplündert. Und irgendwann zeigt die Waage mehr als 100 Kilo an.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
